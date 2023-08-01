Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французов в "самом скором времени"

По информации Agence France Presse, ее планируют осуществить по воздуху из Ниамея

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан из страны в "самом скором времени". Об этом сообщило Agence France Presse (AFP) со ссылкой на диппредставительство.

"Перед лицом ухудшения обстановки с безопасностью в Нигере и пользуясь относительным спокойствием в Ниамее, готовится операция по эвакуации по воздуху из Ниамея", - цитирует агентство сообщение посольства, которое отмечает, что "она (эвакуация) произойдет очень скоро и в кратчайшие сроки".

Накануне военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, сообщало агентство Аssociated Press.

Ситуация в Нигере

С тех пор в столице страны регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги, некоторые участники разворачивают российские флаги. Как сообщило AFP, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут.