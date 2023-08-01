В Китае назначили нового главкома стратегических ракетных войск НОАК

Им стал Ван Хоубинь

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Глава Центрального военного совета, председатель КНР Си Цзиньпин назначил на пост командующего ракетными войсками страны генерала Ван Хоубиня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, церемония вступления в должность состоялась в здании, прилегающем с востока к Военному музею китайской народной революции (западная часть Пекина). Си Цзиньпин лично присутствовал на этом мероприятии, которое прошло в торжественной обстановке под звуки национального гимна. Председатель КНР также вместе с офицерами принял участие в фотосессии.

Ранее об этом назначении сообщал тайваньский информационный портал Nownews.

Ван Хоубинь - выходец из провинции Аньхой (Восточный Китай). С 2020 года занимал должность заместителя командующего Военно-морскими силами Китая. В 2014 году он получил звание генерал-майора, в декабре 2019 года - генерал-лейтенанта, а в минувший понедельник - генерала.

28 июля гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что комиссия по дисциплине Центрального военного совета КНР начала антикоррупционное расследование в отношении главкома ракетных войск генерала Ли Юйчао и двух его заместителей - генерал-лейтенанта Чжан Чжэньчжуна и генерал-майора Лю Гуанбиня. По данным газеты, все они задержаны.

Ракетные войска были образованы на основе 2-го артиллерийского корпуса в ходе масштабной реформы Народно-освободительной армии Китая в 2016 году. На их вооружении стоят баллистические и крылатые ракеты с обычными и ядерными боеголовками. Ли Юйчао был назначен командующим ракетными войсками в январе 2022 года. По данным South China Morning Post, расследование в отношении генералов началось в марте 2023 года: тогда свою должность покинул министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, который до этого был первым главкомом ракетных войск после их создания.

В новость были внесены изменения (09:37 мск) - добавлена информация от Центрального телевидения Китая.