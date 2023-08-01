ЮАР будет участвовать во встрече по Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии

Переговоры по Украине планируют провести 5-6 августа

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика примет участие во встрече по Украине, которая должна пройти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Мы будем участвовать [во встрече] точно так же, как делали это в Копенгагене", - отметил Магвенья. Он подчеркнул, что речь идет не о делегации ЮАР, а о представителе.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.