Украина в июле получила от Запада $5,3 млрд

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что от ЕС Киев получил $1,67 млрд, от Японии и Всемирного банка - $1,5 млрд, от США - $1,25 млрд

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Киев в июле привлек в бюджет $5,3 млрд в виде грантов и кредитов от западных партнеров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"За июль месяц Украина привлекла в бюджет $5,3 млрд", - написал он в своем Telegram-канале.

Железняк уточнил, что от ЕС Киев получил $1,67 млрд, от Японии и Всемирного банка - $1,5 млрд, от США - $1,25 млрд.

В июне в украинский бюджет поступило от Запада $3 млрд.

Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд, президент страны Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению. А министр финансов Украины Сергей Марченко призывал к осторожности с кредитами Запада, так как по ним придется платить будущим поколениям.