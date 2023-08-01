Politico: на Украине разработали план на случай возможной смерти Зеленского

По данным газеты, президентские обязанности в случае недееспособности Владимира Зеленского будет выполнять группа политиков, в которую войдут Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Валерий Залужный

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти Украины разработали план обеспечения преемственности власти в случае смерти президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.

Согласно украинской конституции, в случае недееспособности Зеленского президентские обязанности должен будет выполнять спикер парламента Руслан Стефанчук, уточняет издание. Однако так как он не пользуется большим авторитетом, предполагается, что эти функции будет выполнять группа влиятельных политиков, в которую войдут Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Валерий Залужный.

Как отмечает газета, смерть Зеленского может повлиять на западных союзников Киева, которые были "очарованы его харизмой" и считают его "символом борьбы". Запад может усилить давление на Киев, чтобы тот начал переговоры, считает издание.

Ранее сам украинский президент призвал не верить сообщениям в СМИ о десятках совершенных покушений на него.

Американский писатель и журналист Крис Уиппл в своей книге Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House ("Борьба всей его жизни, внутри Белого дома при Джо Байдене") ранее сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что Зеленский пережил 12 покушений на свою жизнь с начала СВО 24 февраля 2022 года. Два из них, по его словам, были предотвращены благодаря разведданным, которые передал Зеленскому директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Киев до начала СВО.