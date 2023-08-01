1 августа, 07:47

Минздрав Казахстана опроверг данные о переводе биолабораторий США с Украины в республику

Несколько социальных сетей и информационных ресурсов ранее распространили информацию о том, что Казахстан якобы разместил у себя 30 американских биолабораторий, работавших на Украине

АСТАНА, 1 августа. /ТАСС/. Появившаяся в социальных сетях информация о размещении на территории Казахстана американских лабораторий, которые прежде функционировали на Украине, не соответствует действительности. Об этом заявило Министерство здравоохранения республики.

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Ранее несколько социальных сетей и информационных ресурсов распространили данные о том, что Казахстан якобы разместил у себя 30 американских биолабораторий, работавших на Украине. "Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории Республики Казахстан не планировалось и не планируется", - заявил Минздрав.

Пояснение ведомства опубликовано на портале stopfake.kz, созданном при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана для борьбы с недостоверными данными. 

Теги:
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