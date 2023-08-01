Швеция изучит резолюцию стран ОИС с осуждением осквернения религиозных святынь

Как заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрём, Стокгольм заинтересован в тесном сотрудничестве по этому вопросу

СТОКГОЛЬМ, 1 августа. /ТАСС/. Швеция тщательно изучит резолюцию по итогам встречи глав МИД 57 стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), призывающую международное сообщество предотвратить осквернение религиозных святынь, в том числе копий Корана, и выражающую осуждение Дании и Швеции в связи с соответствующими акциями. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Резолюция <...> содержит ряд предложений и рекомендации. Мы тщательно изучим их и продолжим важный для нас диалог с ОИС и ее членами. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве", - написал Билльстрём в Twitter.

В резолюции присутствуют 35 пунктов, содержащих реакцию на подобное обращение со священной для мусульман книгой. Документ призывает страны ОИС принять в отношении двух скандинавских стран самостоятельные меры, как политические, так и экономические.

Главы МИД стран ОИС решительно осудили повторяющиеся нападки на копии Корана в Швеции и Дании. Совет министров иностранных дел стран ОИС "глубоко сожалеет о том, что шведские власти продолжают выдавать разрешения, позволяющие [сжигать копии Корана], и что необходимые меры по предотвращению [этих акций] не принимаются ни в Швеции, ни в Дании", - следует из резолюции на сайте международной организации. Главы МИД стран ОИС призвали международное сообщество "единодушно противостоять этим провокационным действиям", а исламские организации - объединиться со своими коллегами в тех странах, где Коран и другие святыни подвергаются нападкам, чтобы подавать в суд и пользоваться внутренними средствами правовой защиты перед тем, как обращаться в международные инстанции.