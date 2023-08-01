Что происходит в Нигере после переворота

Опасность интервенции и антифранцузский протест. Что происходит в Нигере после переворота

Соседние с Нигером страны обсуждают возможность военной интервенции в республику после переворота, сообщило Международное французское радио по итогам саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Такую же возможность якобы рассматривает и Франция.

При этом сторонники нигерских мятежников выражают сильные антифранцузские настроения - манифестация в поддержку переворота шла под лозунгами против Франции и закончилась попыткой погрома французского посольства. Париж выразил недовольство и заявил об эвакуации французов из Нигера уже сегодня.

ТАСС собрал главное о ситуации в африканской республике после переворота.

Итоги переворота

Мятеж начали военнослужащие президентской гвардии, которые 26 июля арестовали действующего президента Мохамеда Базума (от Нигерской партии за демократию и социализм - Тарайа). Армия и оппозиция (Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию - "МОДЕН/ФА - Лумана Африка") поначалу не поддержали акцию, однако вскоре к ней присоединились.

28 июля 59-летний генерал Абдурахман Тчиани был провозглашен главой государства. Он также возглавил Национальный совет спасения Родины (центральный орган власти после переворота). Действие конституции и политическая активность были приостановлены, границы закрыты, введен комендантский час. Мятежники пообещали следить за распространением фейков и наказывать за это.

По данным правившей до переворота партии, арестам подверглись главы Минэнерго, министерства шахт, МВД, Минтранса, а также председатель исполкома политической организации и экс-министр обороны.

Угроза интервенции

Африканский союз 29 июля выступил с заявлением, в котором дал мятежникам на восстановление законной власти 15 дней. Днем позже участники ECOWAS собрались на экстренный саммит, на котором дали мятежникам на сдачу власти уже всего неделю.

Военные власти Нигера заявили о подготовке вооруженной интервенции со стороны ECOWAS, что затем подтвердили источники Международного французского радио. По их данным, часть войск уже сконцентрирована на границе, за их использование ратует президент Нигерии Бола Тинубу.

Сообщалось и о подготовке военной интервенции Франции: нигерские военные утверждали, что самопровозглашенный премьер-министр (глава МИД законного правительства) Асуми Масуду обратился к Парижу с такой просьбой. МИД Франции сначала не стал ни подтверждать, ни опровергать таких планов, но затем "категорически отверг" их.

Соседние с Нигером Мали и Буркина-Фасо, где в результате переворотов ранее также к власти пришли военные, заявили, что любая военная интервенция в республику будет считаться нападением и на них. Страны подчеркнули, что готовы выйти из ЭКОВАС, если начнется агрессия.

Иностранные силы

В Нигере широко представлены иностранные военные. В республике присутствуют более 1 тыс. военнослужащих США - Белый дом сообщал, что Вашингтон не планирует их выводить.

В стране расположена также крупнейшая в Западной Африке авиабаза Франции, где расквартированы 1,5 тыс. военнослужащих. Там же находятся подразделения Германии, Италии, США.

Вечером 31 августа председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провел переговоры сначала с коллегой из Нигера генерал-лейтенантом Абду Сидику Иссой, а затем и с французским начгенштаба Тьерри Буркхардом.

Антифранцузский вектор

Поддерживающие переворот манифестанты в столице Нигера Ниамее активно использовали антифранцузские лозунги - до обретения независимости страна была французской колонией, а потому Париж - как и в целом в регионе - активно вмешивался в политические процессы в республике.

Крупная демонстрация прошла перед посольством Франции: под лозунги "Долой Францию" с ворот дипломатической миссии была сорвана табличка. Манифестанты пытались поджечь двери здания. Чтобы их разогнать, потребовался слезоточивый газ. "Репортеры без границ" сообщали об инцидентах с западными журналистами в дни протестов.

Законный премьер Нигера Ухумуду Махамаду в интервью французскому телеканалу France 24 назвал антифранцузские настроения в стране необъяснимыми и предположил, что в протестах есть иностранный след. МИД Франции заявило, что "нападение на посольство" было организованным, а некие другие страны (в регионе или Россия) могут попытаться воспользоваться событиями.

МИД Франции потребовал гарантировать безопасность своих дипучреждений. Граждан своих страны ведомство призвало не перемещаться по столице страны Ниамею и сохранять бдительность. Президент Эмманюэль Макрон пообещал отвечать на любые нападения на французов в Нигере. Париж объявил о скорой эвакуации граждан Франции из страны.

Остановка экспорта урана

Нигер - седьмая в мире и вторая в Африке (после Намибии) страна по объемам добычи урана. На республику приходится 4,65% от мирового производства породы. Одним из ключевых покупателей продукции является Франция - компания Orano ведет разработку двух рудников возле города Арлит.

31 июля новые власти заявили о решении остановить экспорт урана и золота во Францию. После этого французская энергокомпания EDF сообщила, что Париж не зависит "от какого-либо одного объекта, компании или страны" в вопросе поставок. МИД Франции также добавил, что "ни одна французская компания не эксплуатирует золотые рудники в Нигере".

Приостановка сотрудничества и международные призывы

Первыми пригрозили остановить сотрудничество с Нигером США. Затем ЕС сообщил о прекращении финансовой помощи республике и сотрудничества с ней, позднее к этому шагу присоединились Франция, Великобритания, Испания, Германия.

ECOWAS по итогам саммита приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы военных, закрыло границы для участников переворота. Санкции повлекли за собой отмену очередного выпуска гособлигаций Нигера.

Вашингтон обратился к бывшему президенту Махамаду Иссуфу - он пользуется авторитетом у мятежников и у законных властей Нигера - за содействием в урегулировании. С посреднической миссией в республику направился президент соседнего Чада Махамат Идрисс Деби Итно.