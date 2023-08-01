1 августа, 08:27
Военная операция на Украине

Экс-министр обороны Украины заявил, что на территории страны заложено около 2 млн мин

Андрей Загороднюк отметил, что украинское контрнаступление испытывает большие трудности

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Примерно 2 млн мин заложено на территории Украины, что препятствует контрнаступлению украинских войск, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Они [военные] более осторожно выбирают направление движения <...>, потому что речь идет о порядка 2 млн мин. Некоторые территории чрезвычайно сильно заминированы", - приводит телеканал его слова. По оценкам бывшего министра, на некоторых участках мины заложены всего в нескольких метрах друг от друга, а процесс разминирования "крайне сложен" и занимает много времени. Минирование территории значительно усложнило контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает Загороднюк.

Бывший глава украинского Минобороны также сообщил Fox News, что ВСУ испытывают трудности с техобслуживанием западной боевой техники из-за нехватки запчастей. Он сравнил ситуацию с "ночным кошмаром" и признал, что украинское контрнаступление испытывает большие трудности.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация