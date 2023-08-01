Экс-министр обороны Украины заявил, что на территории страны заложено около 2 млн мин

Андрей Загороднюк отметил, что украинское контрнаступление испытывает большие трудности

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Примерно 2 млн мин заложено на территории Украины, что препятствует контрнаступлению украинских войск, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

"Они [военные] более осторожно выбирают направление движения <...>, потому что речь идет о порядка 2 млн мин. Некоторые территории чрезвычайно сильно заминированы", - приводит телеканал его слова. По оценкам бывшего министра, на некоторых участках мины заложены всего в нескольких метрах друг от друга, а процесс разминирования "крайне сложен" и занимает много времени. Минирование территории значительно усложнило контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает Загороднюк.

Бывший глава украинского Минобороны также сообщил Fox News, что ВСУ испытывают трудности с техобслуживанием западной боевой техники из-за нехватки запчастей. Он сравнил ситуацию с "ночным кошмаром" и признал, что украинское контрнаступление испытывает большие трудности.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.