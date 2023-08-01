Глава МИД Ирана предложил разрывать отношения со странами за осквернение Корана

Хосейн Амир Абдоллахиян также предложил ввести международную уголовную ответственность за эти действия

ДУБАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил странам - членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрывать дипломатические отношения с теми государствами, в которых повторяются акции осквернения Корана.

"Я предложил ввести международную уголовную ответственность за эти действия, направить делегации ОИС в эти две страны [Швецию и Данию], строго наказывать виновных, а в случае повторения [акций] понижать [уровень] дипломатических отношений или разрывать их, вводить эмбарго на покупку товаров", - написал министр в Twitter.

В понедельник в онлайн-формате состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран ОИС, посвященное акциям сожжения Корана в Швеции и Дании. На открытии сессии генеральный секретарь организации Хисейн Брахим Таха выразил разочарование тем, что Стокгольм и Копенгаген до сих пор не приняли меры для предотвращения повторного осквернения Корана и продолжают разрешать подобные акции. По итогам заседания министры приняли резолюцию, в которой выразили обеспокоенность возрождением расистских движений и крайне правого экстремизма и потребовали немедленного прекращения экстремистских действий. Совет также призвал международное сообщество предпринять шаги для предотвращения осквернения религиозных святынь, в том числе Корана.

Совет глав МИД стран ОИС был проведен на фоне очередной акции в Стокгольме: там мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ими ранее подобных манифестаций, подожгли несколько страниц Корана.