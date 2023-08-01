Глава МО Дании вернулся на рабочее место после шестимесячного лечения от стресса

Якоб Эллеманн-Енсен сообщил, что, находясь на больничном, опасался, что больше никогда не сможет работать

СТОКГОЛЬМ, 1 августа. /ТАСС/. Министр обороны Дании и председатель партии Венстре (Либеральная партия) Якоб Эллеманн-Енсен вернулся к исполнению своих обязанностей после полугодового лечения от стресса.

О своем возвращении в офис он сообщил в Facebook, добавив, что, находясь на больничном, опасался, что больше никогда не сможет работать. "Поражение стрессом может восприниматься как смертный приговор, и не только для карьеры, но и для жизни в целом", - написал он.

Проблемы со здоровьем у министра начались в феврале. Спустя некоторое время он был вынужден прекратить работу, а потом отправился на госпитализацию. "Казалось, что голова разрывается на части, и мне было трудно стоять", - описал Эллеманн-Енсен свое состояние.

Во время его отсутствия обязанности главы военного ведомства исполнял Троель Лунд Поулсен.