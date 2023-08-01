В ЕП заявили, что многие украинские чиновники остаются в выигрыше от конфликта с Россией

Член комитета Европарламента по обороне и безопасности Эрве Жювен отметил, что военная помощь Киеву мало контролируется, а значительная часть вооружений попадает "в руки разных околовоенных групп"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Многие украинские чиновники являются бенефициарами вооруженного конфликта с Россией, Киев на протяжении слишком долгого времени получал неконтролируемую поддержку Европы. Такое мнение выразил французский политик, депутат Европейского парламента от партии "Национальное объединение" и член комитета Европарламента по обороне и безопасности Эрве Жювен.

"Украина на протяжении слишком долгого времени получала ничем не контролируемую финансовую и военную поддержку Европы. При этом Украина - самая коррумпированная страна в мире. Очень неправильно, что этот факт был полностью забыт на протяжении всего конфликта. Факт остается фактом: многие украинские чиновники являются бенефициарами этой войны", - сказал он в поступившем в ТАСС видеоинтервью.

По мнению политика, военная помощь Киеву мало контролируется, а значительная часть вооружений попадает "в руки разных околовоенных групп". "Мы считаем, что со стороны Запада крайне непредусмотрительно осуществлять столь масштабную поддержку Украины, учитывая высокий уровень коррумпированности ее элиты", - добавил он.

Жювен выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию могло бы разрешить мирное соглашение с гарантиями безопасности как для Украины, так и для России, однако Европа отказывается идти по такому пути. "Европа должна двигаться в сторону установления мира. Прежде всего, нам необходимо прекращение огня, гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России", - заключил он.