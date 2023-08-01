El Pais: Лиссабон готовится принять более 1 млн паломников в связи с визитом Папы Римского

По данным газеты, это мероприятие может стать "самым массовым в истории Португалии"

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Лиссабон готовится к принятию более 1 млн паломников со всего мира в связи с визитом Папы Римского на этой неделе. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

По ее информации, это мероприятие может стать "самым массовым в истории Португалии", поскольку население Лиссабона составляет менее 550 тыс. человек. Сообщается, что официально зарегистрировано уже свыше 313 тыс. паломников, из которых 19% составляют граждане Испании.

Местные власти решили привлечь для обеспечения безопасности 16 тыс. сотрудников полиции и экстренных служб. В течение недели запланировано более 500 мероприятий, на проведение которых португальское правительство и церковь выделили порядка €160 млн.

Визит Папы Римского Франциска в республику намечен на 2-6 августа по случаю Всемирного дня молодежи. Ожидается, что понтифик примет участие в мероприятиях в Лиссабоне, а также посетит город Фатиму, где по католическому преданию 13 июля 1917 года трем местным пастухам явилась Дева Мария.

Главы Римско-католической церкви традиционно присутствуют на этом слете молодежи, который проводится каждые два-три года. Всемирные дни молодежи были учреждены в 1986 году Папой Римским Иоанном Павлом II (1920-2005). Они проходят в разных странах. Последний раз мероприятие проводилось в Панаме в начале 2019 года.