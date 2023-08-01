Во Франции прошло заседание оперативного штаба по эвакуации граждан страны из Нигера

По данным МИД, в Нигере находится около 500-600 французов

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Заседание оперативного штаба по эвакуации французов из Нигера прошло в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В сообщении отмечается, что штаб должен обеспечить начало эвакуации французов и граждан стран ЕС, которые этого пожелают, в течение этого дня. По данным МИД, в Нигере находится около 500-600 французских граждан.

Как сообщило агентство Agence France Presse, эвакуация будет проводиться воздушным транспортом из столицы страны и пройдет в кратчайшие сроки.