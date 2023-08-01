Швеция внесет в Инновационный фонд НАТО €1 млрд после вступления в альянс

Взнос королевства поспособствует росту инновационного потенциала Североатлантического альянса, отметили в правительственной канцелярии

СТОКГОЛЬМ, 1 августа. /ТАСС/. Швеция примет участие в Инновационном фонде НАТО (ИФН) после официального присоединения к альянсу. Взнос королевства в ИФН составит €1 млрд и "увеличит инвестиционные средства Североатлантического альянса, способствуя росту его инновационного потенциала", отмечается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Как член НАТО Швеция внесет свой вклад в укрепление мощи альянса не только за счет нашего географического положения и наших вооруженных сил, но и за счет активной оборонной промышленности, которая способствует инновациям и развитию передовых технологий. Участие в ИФН является еще одним способом сделать это возможным", - приводятся в сообщении слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил приветствовал будущее участие Швеции в ИФН, говорится в пресс-релизе.