1 августа, 09:20
Попытка госпереворота в Нигере

Италия предложила своим гражданам покинуть Нигер на спецсамолете

В африканской стране насчитывается около 100 итальянцев

РИМ, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Италии организует специальный рейс для граждан республики, желающих покинуть столицу Нигера. Об этом сообщил в Twitter вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни.

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"Итальянское правительство решило предложить соотечественникам, находящимся в Ниамее, возможность покинуть город специальным бортом", - написал министр. Он уточнил, что посольство республики в столице африканской страны продолжает работу, "чтобы внести вклад в проведение переговоров".

В Нигере насчитывается около 100 граждан Италии.

Франция во вторник объявила о начале эвакуации своих граждан из этой западноафриканской страны. 

Теги:
НигерИталияТаяни, АнтониоПопытка госпереворота в Нигере
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