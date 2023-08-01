Начальник штаба армии Алжира прибыл в Россию

Саид Шангриха планирует встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщило посольство Алжира в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шангриха прибыл в РФ, где встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщили ТАСС в посольстве Алжира в Москве.

"Подтверждаем, что он уже прибыл в Россию, приехал накануне", - сказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что ожидается встреча с Шойгу.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в июне находился в России с государственным визитом, в рамках которого 16 июня принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. А премьер-министр страны Айман Бенабдеррахман возглавлял делегацию Алжира на состоявшемся 27-28 июля в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка.