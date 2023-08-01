Лукашенко пообещал вернуться к проблеме с картой поляка и решить ее аккуратно

Президент Белоруссии отметил, что возиться с теми, кто стал врагом, власти не станут

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает еще раз вернуться к проблеме с картой поляка, отметив, что в этом вопросе важно "не перегнуть палку" в отношении ее владельцев.

"Гражданства можно лишить только тех врагов, которые, живя здесь или где-то, борются против нашей страны. Мы ж с вами хлебнули этого "добра" в свое время. В этом плане мы еще практически никого не лишили гражданства", - сказал Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня". По его словам, к вопросу с картой поляка, власти еще раз вернутся. "Что касается карты поляка, мы еще раз вернемся к этой проблеме. Не хочется обидеть и людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги", - сказал президент. По его словам, граждане должны жить свободно на своей земле, в своем обществе. "Очень важно не перегнуть палку", - сказал Лукашенко. Однако, отметил он, возиться с теми, кто стал врагом, власти не станут.

Ранее Лукашенко говорил о необходимости разобраться с теми соотечественникам, которые получили карту поляка и иные подобные документы: они граждане Белоруссии или "заблудшие". По словам главы государства, наверняка "у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность".

В июле текущего года в Белоруссии вступил в силу обновленный закон о лишении гражданства. Он предполагает возможность утраты гражданства по рождению для людей, осужденных по ряду статей уголовного кодекса и находящихся за границей. Также закон предписывает гражданам Белоруссии уведомлять МИД или МВД о наличии у них вида на жительства иностранного государства или других документов, дающих право на льготы и другие преференции.

Карта поляка - выдаваемый польскими властями документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера.