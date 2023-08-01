На сайте Минюста Белоруссии удалили из списка партию социал-демократов

Верховный суд страны 31 июля рассмотрел иск ведомства о ликвидации "Белорусской социал-демократической Грамады"

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Партия "Белорусская социал-демократическая Грамада" отсутствует в актуальном перечне политических партий, размещенном на сайте Минюста Белоруссии.

Верховный суд страны 31 июля рассмотрел иск Минюста о ликвидации партии. Официально представители суда не комментируют его решение.

Лидер партии Сергей Черечень сообщил ТАСС, что ее представители не участвовали в судебном процессе. "Решение однозначное и не требует нашего присутствия. Когда получим документы на руки, сообщим", - сказал он.

В феврале 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с законом, Минюст в течение шести месяцев после вступления его в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда Белоруссии.

27 июля суд ликвидировал партию "Зеленые".

В настоящее время в перечне Минюста числится 12 политических партий, на начало 2023 года их было 15.