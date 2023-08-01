ЕС разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну

Официальный представитель внешнеполитическая службы Евросоюза Набила Массрали заявила, что формального решения об эвакуации миссии не принято

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, но формального решения об эвакуации миссии не принято.

Об этом заявила журналистам официальный представитель внешнеполитическая службы ЕС Набила Массрали.

"Мы приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом, но никакого формального решения об эвакуации миссии Евросоюза пока не принято", - заявила она, подчеркнув, что персонал миссии сейчас может "покинуть страну по своему желанию".