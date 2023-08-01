1 августа, 10:25,
обновлено 1 августа, 11:19
Попытка госпереворота в Нигере

Мишель и Боррель "поддерживают постоянные контакты" с отстраненным президентом Нигера

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила о необходимости добиться освобождения Мохамеда Базума

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель находятся в постоянном контакте с отстраненным от власти в результате переворота президентом Нигера Мохамедом Базумом, здоровье которого не вызывает опасений.

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Об этом заявила в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.

"Здоровье президента Базума не вызывает опасений, президент Мишель и верховный представитель Боррель находятся с ним в постоянном контакте, однако необходимо добиться его освобождения", - сказала она. 

Теги:
НигерМишель, ШарльБоррель, ЖозепБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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