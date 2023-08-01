ЕС не получал от ECOWAS запросов о военной помощи против Нигера

В Евросоюзе заявили о готовности их рассмотреть в случае поступления

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз не получал от Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) никаких запросов на поддержку военной операции против Нигера, но готов их рассмотреть, если они поступят. Об этом заявила журналистам официальный представитель внешнеполитическая службы ЕС Набила Массрали.

"Евросоюз пока не получал от ECOWAS никаких подобных запросов, но мы готовы их рассмотреть, если они поступят", - заявила Массрали, отвечая на вопрос, обращалось ли ECOWAS к ЕС за военной помощью для поддержки возможной военной миссии против Нигера по аналогии с военной помощью, которую Брюссель предоставляет Киеву.

Ранее страны ECOWAS пригрозили принять против организаторов переворота "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключили "применения силы".