Папуа — Новая Гвинея и жизнь на грани цивилизации: почему папуасы считают Россию Луной

Николай Миклухо-Маклай — младший, российский исследователь, основатель Фонда сохранения этнокультурного наследия и руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН, завершил свою третью экспедицию в Папуа — Новую Гвинею. Во время почти двухмесячного пребывания на острове он, идя по следам своего предка, русского этнографа XIX века Николая Николаевича Миклухо-Маклая, изучал степень влияния глобализации и современных политических, социокультурных процессов на общество папуасов. И даже стал тама-боро племени горенду, то есть старейшиной.

О том, как сегодня живут папуасы, почему они считают Россию Луной и чему мы могли бы у них научиться, Миклухо-Маклай рассказал ТАСС.

Новая Гвинея и первый Миклуха-Маклай Новая Гвинея — остров на западе Тихого океана, второй в мире по величине после Гренландии, отделен от Австралийского континента Торресовым проливом. Западная часть острова, покрытого густыми тропическими лесами, принадлежит Индонезии, а восточную занимает государство Папуа — Новая Гвинея. При этом остров до сих пор до конца не исследован. Многие из племен, населяющих центральную часть Новой Гвинеи, никогда не вступали в контакт с цивилизацией и не встречали белого человека. Здесь и сегодня сохраняется первобытно-общинный строй. Значительный вклад в исследование здешних народов внес русский ученый и путешественник Николай Миклухо-Маклай, работавший на острове в 70–80-х годах XIX века. Основатель Фонда сохранения этнокультурного наследия Николай Николаевич Миклухо-Маклай хоть и является полным тезкой известного предка, но не прямым его потомком: он из ветви родного брата этнографа Сергея. Прямые же наследники ученого живут сегодня преимущественно в Австралии. Показать ещё

Об интернете и укладе

Первая в новейшей истории России научно-исследовательская экспедиция по следам ученого-гуманиста Миклухо-Маклая состоялась в 2017 году. Вторая поездка на Берег Маклая была осуществлена в апреле 2019 года. Сегодня же это моя третья научная экспедиция на северо-восток острова Новая Гвинея, но в нее на первом этапе я отправился один. Такой подход в какой-то степени позволил мне легче преодолеть все сложности путешествия по этой непростой стране. Ведь в Папуа — Новой Гвинее не всюду можно добраться на автомобиле, далеко не везде есть привычные нам удобства и сервис, да и местные обычаи сильно отличаются от европейских. В этот раз мне нужно было заботиться только о себе, и это давало определенную свободу: удалось побывать на островах, которые европейцы не посещали более 100 лет, познакомиться со старейшинами и лидерами кланов.

Я жил в обычной для них хижине в деревне Горенду, и мой быт, ежедневные занятия ничем не отличались от деятельности папуасов. Такое погружение позволило по-настоящему понять, чем и как живут папуа-новогвинейцы. Сбор кокосов, строительство каноэ, охота и рыбалка, путешествия пешком между деревнями, расположенными порой в десятках километров друг от друга, — все это было в их жизни не только 100 лет назад, когда там бывал мой предок, но и за сотни лет до прихода европейцев, и есть сейчас.

Перед этим укладом оказался бессилен даже вездесущий интернет. В Папуа — Новой Гвинее он есть, и даже имеется широкополосная интернет-связь, но, конечно, далеко не везде. Самый скромный тариф стоит около 5 тыс. рублей, а если пользоваться им так, как мы в большинстве своем привыкли в России (без ограничений), выйдет порядка 40 тыс. рублей в месяц. Кроме того, папуа-новогвинейцам катастрофически не хватает гаджетов, они рады даже простеньким неновым ноутбукам, лишь бы те позволяли им прикоснуться к "большому миру". Папуасы очень любознательны и открыты всему новому.

© Анна Аркаева/ ТАСС

Общение с местными строилось на английском языке, а также на бонгуанском и языке фои, который я начал изучать в этой экспедиции, пока жил на озере Кутубу. Несколько книжных томов с дневниками прадеда, которые я взял с собой, помогли мне, да и папуасам тоже, увидеть, как мало изменилась жизнь людей в деревнях Папуа — Новой Гвинеи. Кроме того, благодаря рисункам, сделанным ученым предком, и его описаниям мы убедились, насколько точны папуасы в устных пересказах истории своего клана. Пролистав дневники этнографа, нам вместе с местными удалось точно восстановить эти памятные события и скорректировать рассказы о них, бережно передающиеся в устной традиции из поколения в поколение. На рисунках, которые можно увидеть в дневниках, изображены те же самые хижины, что и сегодня стоят в деревнях Бонгу, Гаренду, Гумбу и других.

О людях и стране

Папуа — Новая Гвинея хоть и развивается, но пока почти 87% ее десятимиллионного населения живет в деревнях. Люди выращивают батат, ямс, бананы, какао, кофе, а также кукурузу, которую когда-то привез сюда тот самый, первый Миклухо-Маклай. Главными кормильцами папуасов остаются кокосовые пальмы, реки и океан, где папуасы ловят рыбу для еды и на продажу.

Впрочем, ошибкой будет думать, что Папуа — Новая Гвинея всецело застряла в первобытно-общинном строе. Папуасы — внутренне очень свободные люди, открыты и готовы к общению и сотрудничеству. Может, они не всегда готовы отказаться ради чего-то нового от уже привычного им, от своих традиций и уклада, но они не пытаются отринуть и современный мир. Они просто по-своему пытаются понять его и найти в нем свое место.

Дети получают образование — сначала дошкольное (для малышей от трех до пяти лет), а потом идут и в школу. В стране более 800 разных языков, причем живых и активных, но очень и очень разных. Часто представители соседних племен или кланов вообще не понимают друг друга. Поэтому власти обеспечивают для всех изучение английского языка, что позволяет молодежи в дальнейшем получить высшее образование (не только в Папуа — Новой Гвинее, но и в соседних, например Австралии и Новой Зеландии).

Класс средней школы в деревне Бонгу © Фонд им. Миклухо-Маклая, фотограф Николай Миклухо-Маклай

Конечно, большее проникновение в эту среду интернета, гаджетов и других "представителей "большого мира" неизбежно меняет папуасов и их жизнь. А наблюдения, которые сделал сначала мой прадед, а затем и мы, уже в современных экспедициях, позволяют сохранить для истории облик этой удивительной страны и ее народа таким, каким он был на протяжении очень долгого времени. Например, мне удалось увидеть и подробно описать церемонию посвящения мальчиков в мужчин, процесс инициации, и основные праздники. Поделились папуа-новогвинейцы и уникальными предметами своей культуры и быта — все это отправится в музей Фонда имени Миклухо-Маклая.

Человек с Луны

Встреча с русским исследователем Николаем Миклухо-Маклаем, первым белым человеком, появившимся на земле папуасов с целью установить дружественный контакт, — часть их истории. Они знают, что я потомок того Маклая, и это очень помогает, но и накладывает высокую ответственность. Я, конечно, стараюсь соответствовать.

© Анна Аркаева/ ТАСС

Папуасы, впервые встретившие Миклухо-Маклая в XIX веке, решили, что он человек с Луны, вероятно, из-за цвета кожи — таким он и вошел в их легенды. Россия, о которой они тогда ничего не знали кроме того, что это родина этого самого человека, представлялась им огромной и великой страной (что, в принципе, так и было, и есть). Сейчас они смотрят на нашу страну уже на карте и видят, что это огромнейшая держава, причем дружественная. Прадед показал им на своем примере, что мы приходим с добром. По их заверениям, они действительно любят Россию, хотя не так много и знают о ней, но это я со своей командой стараюсь исправить.

В частности, пять лет назад, в 2018 году, Фонд сохранения этнокультурного наследия открыл в Порт-Морсби Русский центр. Когда мы готовились к этому событию, то обнаружили, что здесь в университетах и школах изучают биографию русского исследователя Николая Миклухо-Маклая. Этого, конечно, недостаточно, и наша цель, цель фонда — популяризировать здесь знания и о самой России: о стране с великой историей и культурой, с древними традициями и обычаями, которые являются неотъемлемой и значимой частью мирового культурного пространства.

© Анна Аркаева/ ТАСС

Беседовала Анна Аркаева