1 августа, 10:32,
обновлено 1 августа, 10:50
Военная операция на Украине

На всей территории Украины вновь объявляли воздушную тревогу

Предупреждения начали действовать в 13:14 мск в Киеве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога второй раз за день была объявлена во всех регионах Украины, в том числе в Киеве.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Тревога началась в 13:14 мск в Киеве, после чего в течение пяти минут распространилась по всей стране. В 13:40 предупреждения были отменены, сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее во вторник тревога уже объявлялась по всей Украине.

В новость были внесены изменения (13:50 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

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