В Швеции после сожжения Корана усилят контроль на внутренних границах

Правительство страны примет это решение 3 августа

СТОКГОЛЬМ, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции примет 3 августа решение об усилении контроля на внутренних границах после акций сожжения Корана. Об этом на пресс-конференции заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"В четверг будет принято решение об усилении внутреннего пограничного контроля, - сказал премьер. - Человек со слабыми связями со Швецией не должен иметь возможность приехать в страну для совершения преступлений. Важно, чтобы опасные люди не приезжали в Швецию".

Стрёммер уточнил, что будет усилена проверка въезжающих в королевство. "Внутренний пограничный контроль обеспечивает условия для выявления путешественников, которые могут угрожать нашей безопасности, - отметил он. - Это означает, что полиции разрешено обыскивать транспортные средства и проводить личный досмотр в пределах границы. Цель состоит в том, чтобы усилить работу полиции и предотвратить угрозы внутренней безопасности".

Власти Швеции рассматривают вопрос о расширении проверки разрешений на публичные собрания с учетом их значения для безопасности страны. "Поправки о разжигании вражды к закону [об общественных собраниях] неактуальны. Это также означает изменение фундаментальной свободы выражения мнений, <...> а исходная точка правительства состоит в том, что это должно быть в рамках сегодняшней конституционной защиты свободы выражения мнений", - пояснил Стрёммер.