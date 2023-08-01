1 августа, 10:44,
обновлено 1 августа, 11:08
Военная операция на Украине

ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО

Михаил Терещенко/ ТАСС
Сотрудники экстренных служб у 50-этажной башни у башни "Москва-Сити", в которую попал беспилотник
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В Евросоюзе подчеркнули, что "не имеют никакой информации" о происхождении этих БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, подчеркнув, что "не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву". Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.

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"Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине", - заявила Массрали, подчеркнув, что ЕС "не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников".

"Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины", - добавила она. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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