ЕСПЧ обязал Баку до 8 августа предоставить данные о задержанном жителе Нагорного Карабаха

Азербайджан должен сообщить суду о местонахождении, условиях содержания под стражей, состоянии здоровья, оказанной медицинской помощи и о возможном возвращении Вагифа Хачатряна

ЕРЕВАН, 1 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Баку до 8 августа предоставить информацию о задержанном жителе Нагорного Карабаха Вагифе Хачатряне. Об этом сообщила пресс-служба офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

"ЕСПЧ решил дать Азербайджану до 8 августа срок для предоставления информации о Вагифе Хачатряне. Азербайджан обязан сообщить суду о местонахождении, условиях содержания под стражей, состоянии здоровья, оказанной медицинской помощи и о его возможном возвращении", - говорится в сообщении.

Азербайджанские силовики задержали 68-летнего жителя Нагорного Карабаха, когда он с помощью представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) следовал в Армению для лечения. Как ранее сообщала Генпрокуратура Азербайджана, он задержан в рамках открытого в 2013 году дела о событиях, произошедших 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжавендского района. По версии следствия, Хачатрян состоял в армянских формированиях, совершивших вооруженное нападение на это село, в результате чего были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, а 358 человек были насильственно выселены из мест законного проживания. В декабре 2013 года азербайджанский суд вынес решение об аресте Хачатряна, тогда же он был объявлен в международный розыск.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.