В Нигер вылетел первый самолет для эвакуации французских граждан

Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж находится в контакте с руководством африканской страны, "однако это не означает признание мятежа"

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Франция направила первый самолет для эвакуации своих граждан из Нигера. Об этом в эфире телеканала LCI сообщила глава ее МИД Катрин Колонна.

"Первый самолет на пути в Нигер, - сказала Колонна, - Мы находимся в контакте с местными властями, однако это не означает признание мятежа".

По данным телеканала, эвакуация будет охватывать 700 французов и около 800 граждан других стран ЕС.

По сведениям телеканала BFMTV, в число эвакуированных иностранцев входят, в частности, граждане Италии. На пути в Европу, транспортный самолет ВВС Франции совершит посадку в столице Чада Нджамене.