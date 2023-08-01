В Индии закрыли производство сиропа от кашля, от которого могли умереть дети

Речь идет о фармацевтической компании Riemann Labs

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Индии запретили деятельность фармацевтической компании Riemann Labs, производящей сироп от кашля, от употребления которого могли умереть дети в Камеруне. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

Речь идет о сиропе от кашля и простуды Naturcold, в котором было обнаружено повышенное содержание токсичного диэтиленгликоля, поражающего почки. В ходе расследования выяснилось, что номер лицензии на упаковке препарата совпадает с номером лицензии Riemann Labs, базирующейся в городе Индор в штате Мадхья-Прадеш.

Представители фармкомпании ранее заявляли, что последняя партия Naturcold была выпущена в марте 2022 года. После этого права на производство средства от кашля были переданы компании Fraken International, зарегистрированной в Великобритании.

За последний год в Камеруне после употребления Naturcold умерли 12 детей. Власти африканской страны продолжают расследование. В 2022 году в Гамбии, Индонезии и Узбекистане более 300 детей умерли от острой почечной недостаточности. Их смерти были связаны с употреблением аналогичных препаратов других производителей.