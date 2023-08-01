На Украине рассмотрят вопрос отставки министра спорта

Заседание состоится 3 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины рассмотрит проект постановления об отставке министра молодежи и спорта страны Вадима Гутцайта. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Заседание состоится 3 августа.

8 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. 27 июля министерство сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом.

Ранее депутат Верховной рады и член комитета по вопросам молодежи и спорта олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк неоднократно критиковал Гутцайта за решение о запрете украинским спортсменам участвовать на турнирах, где принимают участие россияне и белорусы, поскольку это лишило бы их возможности отобраться на Олимпийские игры в Париже.