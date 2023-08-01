МВД Сербии выявило свыше 200 мигрантов на границе с Венгрией

В ведомстве сообщили об изъятии у них боеприпасов

БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренних дел Сербии установили местонахождение более 200 незаконных мигрантов в городе Суботица на границе с Венгрией, а также изъяли у них оружие и боеприпасы. Об этом заявил начальник управления полиции Ивица Ивкович.

"Сегодня мы обнаружили более 200 мигрантов и значительное количество боеприпасов и оружия: восемь единиц автоматического оружия, один карабин, два пистолета, большое количество боеприпасов разного калибра, а также 13 радиотехнических устройств, используемых для контрабанды людей", - отметил Ивкович, добавив, что мероприятия МВД еще не закончились и поиски продолжаются.

Сообщается, что поводом для проведения акции, в которой задействовано более 800 сотрудников правоохранительных органов, стало несколько вооруженных столкновений между мигрантами в этом районе. В результате инцидентов были как раненые, так и убитые.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич также прибыл на место проведения полицейской операции.