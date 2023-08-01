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Попытка госпереворота в Нигере

Париж достиг необходимых договоренностей для проведения эвакуации французов из Нигера

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что достижение договоренностей "не означает признания мятежа"

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Париж смог договориться с властями Нигера для проведения эвакуации граждан стран ЕС, в том числе французов. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

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"Ситуация в Нигере достаточно спокойная, - сказала Колонна. - Мы смогли достичь необходимых договоренностей с властями Нигера для проведения эвакуации".

Она подчеркнула, что достижение договоренностей "не означает признания мятежа". Глава внешнеполитического ведомства также отметила, что первый самолет для вывоза соотечественников "находится на пути в Нигер". Как ожидается, в общей сложности будут эвакуированы 1,5 тыс. граждан стран ЕС, в том числе 700 французов. 

Теги:
НигерФранцияКолонна, КатринПопытка госпереворота в Нигере
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