Нетаньяху считает нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии трудной

При этом премьер-министр еврейского государства уверен в том, что добиться этого возможно

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией непрост, но добиться этого возможно, и это стало бы важным шагом для окончания арабо-израильского конфликта в целом. Уверенность в этом выразил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу NBC, опубликованном в понедельник.

"Я думаю, если мы добьемся нормализации [отношений] и мира между Саудовской Аравией и Израилем, это будет поворотным моментом в истории. Я думаю, это будет прорыв, подобный тому, что мы уже сделали в рамках "Авраамовых соглашений", - заявил он.

Нетаньяху в связи с этим напомнил, что несколько лет назад Израилю удалось в рамках "Авраамовых соглашений" договориться о нормализации отношений сразу с четырьмя арабскими странами: Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом. Он отметил, что многие считали это невозможным и подчеркивали, что примирение Израиля с арабскими странами недостижимо, пока не урегулирован палестино-израильский конфликт. Тем не менее, подчеркнул Нетаньяху, заключение мирных соглашений с отдельными арабскими странами оказалось возможным.

"Теперь у нас есть шанс, возможно, начать завершение арабо-израильского конфликта, заключив мир с Саудовской Аравией и открыв путь к миру между еврейским народом и мусульманским миром, так что, я думаю, это огромный шаг вперед", - добавил израильский премьер.

Комментируя сообщения о предполагаемых контактах между Израилем и Саудовской Аравией в направлении нормализации отношений, Нетаньяху отказался говорить о деталях, но поблагодарил США за посреднические усилия в этом процессе. "Не буду вдаваться в подробности переговоров о том, как достичь этого. Если бы это было так просто, это уже было бы сделано. Но я ценю тот факт, что [вашингтонская] администрация тратит на это время и усилия, как и я. Конечно, тут Саудовская Аравия и все мы должны смотреть, можем ли мы прийти к какому-то компромиссу", - сказал он.

Нормализация отношений Израиля с соседями

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового кабинета он сообщил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами. Израильский президент Ицхак Герцог заявил в июле, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, что его страна открыта для диалога со всеми государствами и особенно рассчитывает в перспективе прийти к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

28 июля агентство Reuters сообщало, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время поездки в Саудовскую Аравию обсудил с должностными лицами страны возможность нормализации ее отношений с Израилем. Агентство отмечало, что вашингтонская администрация уже в течение многих месяцев работает над достижением данных договоренностей, однако саудовская сторона пока не идет навстречу в этом вопросе.