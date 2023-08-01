ВМС Великобритании испытали ракету Martlet в роли средства борьбы с БЛА

Ее пуск выполнили с борта вертолета Wildcat HMA2 на испытательном полигоне Аберпорт в Уэльсе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Морская авиация британских Военно-морских сил (ВМС) впервые применила легкую многоцелевую ракету Martlet компании Thales Martlet в качестве средства для борьбы с беспилотным летательным аппаратом (БЛА). Как сообщили в ВМС Соединенного Королевства, пуск был выполнен с борта вертолета Wildcat HMA2 на испытательном полигоне Аберпорт в Уэльсе.

Демонстрация, в рамках которой ракету применили в нетипичной для нее роли, называлась "Стрела Тритона - 3" (Trial Triton's Arrow III), а сам пуск стал ее кульминационной частью. Как заявили в штабе ВМС Великобритании, это событие стало подтверждением тому, что вооружение разработки Thales Martlet может применяться для противодействия БЛА, а также тому, что в распоряжении флота теперь имеется новейшее средство по борьбе с беспилотниками.

Подробности прошедших испытаний были обнародованы в соцсетях. В публикации от 21 июля представители 825-й учебной эскадрильи морской авиации ВМС Великобритании, на вооружении которой находятся вертолеты Wildcat HMA2, пояснили, что тесты были направлены на "улучшение боевых качеств [ракеты] Martlet за счет увеличения [ее максимальной] дальности при поражении [воздушных] целей, летящих со скоростью до 50 узлов (92,6 км/ч)".

В испытаниях "Стрела Тритона - 3", которые длились в общей сложности около двух недель, также участвовали представители фирм QinetiQ, Thales, центра военно-морских вооружений MWS (Maritime Warfare Centre), подведомственного британским ВМС, 815-й и 744-й эскадрилий морской авиации. Как уточнялось, пуск ракеты Martlet, о котором идет речь, осуществлялся "в ночное время суток", и "впервые с ее помощью британский вертолет атаковал беспилотник Banshee" (беспилотная мишень, выпускаемая фирмой QinetiQ).

Согласно данным информационно-аналитической группы Janes, ракеты Martlet, которые сам производитель отнес к типу LMM (Lightweight Multirole Missile), были закуплены британскими ВМС по программе перспективных легких управляемых вооружений класса "воздух - поверхность" FASGW(L) (Future Anti Surface Guided Weapon (Light)), запущенной в конце 2000-х годов. Они предназначались для оснащения вертолетов Wildcat, а их приоритетной целью являлись быстроходные катера и другие малоразмерные суда противника. При этом, как утверждает разработчик, ракеты Martlet также можно применять против воздушных и наземных целей.

Сама Thales позиционирует свою ракету как боеприпас самого широкого спектра применения. Их способны нести вертолеты, катера и сухопутные платформы, пуск ракеты можно осуществлять и с помощью переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak. Длина Martlet составляет 1,3 м, калибр - 76 мм, а масса - 13 кг. Масса боевой части ракеты - 3 кг.

Спектр поражаемых ею целей также широк. Изделие имеет комбинированную систему наведения, включающую хвостовые приемники лазерного излучения и оптическую головку самонаведения (ГСН). Ракета может лететь как по лазерному лучу, так и наводиться на подсвеченную лазером цель. На конечном участке траектории включается инфракрасный режим ГСН, а подрыв осуществляется лазерным неконтактным взрывателем.