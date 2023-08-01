Лукашенко отверг опасения Польши из-за перемещения бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Президент республики отметил, что "эти ребята никуда не стремятся"

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал беспочвенными опасения Варшавы из-за присутствия бойцов ЧВК "Вагнер" на территории республики. По его словам, их прибытие на полигон у границы с Польшей связано исключительно с процессом обучения белорусских подразделений.

"Взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещалось. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, - это наполовину армия, вы тоже это прекрасно понимаете", - сказал Лукашенко на встрече с жителями населенного пункта Беловежский в Брестской области.

По его словам, прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы в лагере под Осиповичами. "Находясь под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ", - добавил Лукашенко.

Ранее в Минобороны республики сообщили, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработали выполнение учебно-боевых задач на полигоне "Брестский", расположенном вблизи белорусско-польской границы. До этого в ведомстве информировали, что бойцы "Вагнера" участвовали в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи.

Власти Польши приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в республику ЧВК "Вагнер". Также было заявлено, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах ЕС и НАТО с участием ЧВК "Вагнер".