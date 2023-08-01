1 августа, 12:58

СМИ: МИД Индонезии вызвал послов Дании и Швеции из-за сожжений Корана

По информации Antara, в индонезийском дипведомстве рассчитывают, что организаторы этих акций понесут справедливое наказание

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индонезии вызвало послов Дании и Швеции из-за прошедших в этих странах акций осквернения священного для мусульман Корана. Об этом сообщило информационное агентство Antara.

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Оно отмечает, что индонезийская сторона четко донесла до глав дипломатических миссий свою позицию в отношении этих акций, резко осудив их. В индонезийском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что рассчитывают, что организаторы этих акций понесут справедливое наказание. "Эти инциденты нельзя трактовать как проявление свободы самовыражения, поскольку они влекут за собой большие последствия. И Индонезия не единственная страна, кто так считает: многие государства выразили схожую точку зрения", - приводит Antara слова представителя МИД Индонезии. 

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ШвецияИндонезияДания
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