В Испании работают над эвакуацией более 70 подданных из Нигера

По словам источника в МИД королевства, это решение связано с "отсутствием коммерческих рейсов после закрытия воздушного пространства Нигера и текущей нестабильностью в стране"

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Испании заявило, что уже работает над вопросом эвакуации воздушным путем своих подданных, находящихся в Нигере, после произошедшего там военного переворота. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, всего в африканской стране находятся более 70 испанцев. Как пояснил источник в МИД королевства, решение об эвакуации связано с "отсутствием коммерческих рейсов после закрытия воздушного пространства Нигера и текущей нестабильностью в стране".

Ранее правительство Испании объявило о приостановке двустороннего сотрудничества с Нигером.