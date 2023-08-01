1 августа, 13:01
Попытка госпереворота в Нигере

В Испании работают над эвакуацией более 70 подданных из Нигера

По словам источника в МИД королевства, это решение связано с "отсутствием коммерческих рейсов после закрытия воздушного пространства Нигера и текущей нестабильностью в стране"

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Испании заявило, что уже работает над вопросом эвакуации воздушным путем своих подданных, находящихся в Нигере, после произошедшего там военного переворота. Об этом сообщило агентство Europa Press.

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По его информации, всего в африканской стране находятся более 70 испанцев. Как пояснил источник в МИД королевства, решение об эвакуации связано с "отсутствием коммерческих рейсов после закрытия воздушного пространства Нигера и текущей нестабильностью в стране".

Ранее правительство Испании объявило о приостановке двустороннего сотрудничества с Нигером. 

Теги:
НигерИспанияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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