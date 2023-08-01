В Сьерра-Леоне арестовали группу военных, планировавших нападение на госучреждения

По заявлению полиции страны, между 7 и 10 августа они планировали "провести массовые акции протеста"

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Группа высокопоставленных военных, готовивших массовые акции протеста, арестована в Сьерра-Леоне. Об этом сообщила полиция страны на западе Африки.

Согласно правоохранительным органам, заявление которых приводит газета The Sierra Leone Telegraph, между 7 и 10 августа военные планировали "провести массовые акции протеста, чтобы совершить нападение на государственные учреждения". Точное число задержанных не раскрывается, однако власти отметили, что среди них есть высокопоставленные военные.

В минувшем июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы. На них победил Джулиус Маада Био, переизбранный на второй срок. Сьерра-Леоне входит в состав региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки и граничит с Гвинеей, где власть захватили военные в результате государственного переворота.