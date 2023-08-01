Rheinmetall начал строительство завода по производству частей фюзеляжа F-35 в Германии

Концерн ранее сообщил, что строительство предприятия будет осуществляться в соответствии с договоренностями германского производителя с американскими партнерами Northrop Grumman и Lockheed Martin

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall приступил к строительству нового завода в общине Веце (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), который будет заниматься производством частей фюзеляжа американского истребителя F-35. Об этом говорится в заявлении земельных властей, опубликованном на сайте региона.

В нем отмечается, что премьер-министр земли Хендрик Вюст 1 августа принял участие "в символической церемонии закладки нового современного завода Rheinmetall в Веце". На предприятии "площадью около 60 тыс. кв. м будут производиться центральные отсеки фюзеляжа для <...> истребителя F-35A Lightning II [американского оружейного концерна Lockheed Martin]", - уточняется в сообщении. По словам самого премьера, этот завод имеет "не только экономическую, но и оборонную" значимость для региона.

Концерн Rheinmetall сообщил в начале июля, что строительство предприятия будет осуществляться в соответствии с договоренностями германского производителя с американскими партнерами Northrop Grumman и Lockheed Martin. Согласно планам, завод с 2025 года будет выпускать "не менее 400 компонентов фюзеляжа F-35A" для вооруженных сил ФРГ и других союзников по НАТО.

В июле СМИ сообщили, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне его глава Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.