Экс-премьер Молдавии считает, что под видом евроинтеграции в стране вводят авторитаризм

Влад Филат призвал политические партии консолидировать усилия в оппозиции

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Либерал-демократической партии Молдовы, бывший премьер-министр Влад Филат обвинил правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в антидемократичной и авторитарной политике. Выступая на пресс-конференции, он призвал политические партии страны консолидировать усилия в оппозиции.

"ПДС - это вредная для демократии конструкция, которая в отношениях с обществом руководствуется формулой: либо существуй под ПДС, либо не существуй вообще. Они начали свое правление с агрессивной атаки на общественные институты, с чистки кадров и расстановки лояльных людей, подчинили себе все общественные институты, ослабив их", - заявил он.

По его словам, с помощью режима ЧП, манипуляций, давления на мэров городов и региональные власти ПДС планирует фальсифицировать результаты местных выборов 5 ноября. "Я призываю участников выборов, которые испытывает давление со стороны ПДС, к сопротивлению. Если у вас не хватает сил, то обращайтесь за помощью к оппозиции", - обратился Филат.

Политик считает, что предстоящее голосование продемонстрирует отсутствие всеобщей поддержки у ПДС, которую он обвинил в проведении антинародной политики, расколе общества на своих и чужих, бедности и создании условий для новой волны эмиграции.

В 2021 году на досрочных выборах в парламент ПДС получила 63 из 101 мандата, что позволило ей самостоятельно сформировать правительство. В состав законодательного органа вошли также Блок коммунистов и социалистов и партия "Шор" с 32 и 6 мандатами соответственно.

С лета прошлого года в Молдавии проходят акции протеста. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая превысила 30% по итогам 2022 года. В прошлом году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновениями с полицией, которая не пропускала демонстрантов в центр Кишинева, а на лидеров оппозиции были заведены уголовные дела, закрыты оппозиционные телеканалы.