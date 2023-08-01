Маск осудил леворадикального политика из ЮАР за исполнение песни "Убей бура"

Она призывает к расовому насилию, добавил предприниматель

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Родившийся и проведший детство в ЮАР Илон Маск осудил лидера леворадикальной южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему за публичное исполнение песни "Убей бура", призывающей к расовому насилию.

"Они открыто призывают к геноциду белых людей в ЮАР. [Президент] Сирил Рамапоса, почему вы молчите?" - написал Маск в Twitter.

В воскресенье Малема во время празднования на стадионе в Йоханнесбурге 10-летия своей партии исполнил песню "Убей бура" времен борьбы с апартеидом - времени так называемого раздельного проживания в ЮАР белых, черных и цветных, когда у власти в республике находилась африканерская (народ также известен как буры) Национальная партия.

В прошлом году Высокий суд Йоханнесбурга постановил, что исполнение в ЮАР песни "Убей бура" не является фактом разжигания ненависти. Однако многие потомки белых переселенцев считают, что песня носит дискриминационный характер и ущемляет достоинство африканеров. На данный момент численность африканеров в ЮАР достигает 1,5 млн.