СМИ: первая группа эвакуируемых граждан Франции готовится к посадке в аэропорту Нигера

Как сообщил телеканал TV5MONDE, прибывший самолет Airbus A330 Phenix способен перевезти до 270 пассажиров

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Группа эвакуируемых из Нигера французских граждан готовится к посадке на борт первого самолета ВВС Франции, прибывшего в аэропорт города Ниамей. Об этом сообщил телеканал TV5MONDE.

По данным телеканала, прибывший самолет Airbus A330 Phenix ВВС Франции способен перевезти до 270 пассажиров.

Как ранее сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, в целях вывоза европейцев из Нигера "будут задействованы еще несколько самолетов для выполнения всей операции в течение 24 часов".

В общей сложности эвакуации подлежат около 700 французских граждан и 800 выходцев из других стран ЕС.