1 августа, 13:18
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: первая группа эвакуируемых граждан Франции готовится к посадке в аэропорту Нигера

Как сообщил телеканал TV5MONDE, прибывший самолет Airbus A330 Phenix способен перевезти до 270 пассажиров

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Группа эвакуируемых из Нигера французских граждан готовится к посадке на борт первого самолета ВВС Франции, прибывшего в аэропорт города Ниамей. Об этом сообщил телеканал TV5MONDE.

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По данным телеканала, прибывший самолет Airbus A330 Phenix ВВС Франции способен перевезти до 270 пассажиров.

Как ранее сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, в целях вывоза европейцев из Нигера "будут задействованы еще несколько самолетов для выполнения всей операции в течение 24 часов".

В общей сложности эвакуации подлежат около 700 французских граждан и 800 выходцев из других стран ЕС. 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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