ЕС заявил о готовности обсуждать с исламским миром акты сожжения Корана в Европе

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали не ответила на вопрос, намерен ли ЕС изучить возможность криминализации актов сожжения Корана

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Евросоюз готов обсуждать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) акты сожжения Корана в странах Европы, но пока не получил от ОИС никаких конкретных предложений. Об этом заявила журналистам в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, комментируя инициативу Ирака о создании министерской комиссии для рассмотрения упомянутых акций.

"Этично не все, что законно в ЕС, - признала она. - Сожжения [Корана] оскорбительны, но это безрассудные акции, проводимые несколькими лицам, они не представляют ценности, на которых построен ЕС. Мы контактируем с секретариатом ОИС и ее постоянным представительством в Брюсселе, чтобы понимать дальнейшие шаги этой организации. Мы поддерживаем хорошие рабочие связи с ней, и мы готовы к ее предложениям по практическим действиям, но к настоящему моменту мы не получили от нее никаких официальных запросов ни о каких встречах".

Представитель внешнеполитической службы не смогла объяснить журналистам, почему ни в одном из заявлений Евросоюза, несмотря на критику упомянутых выше акций, не содержится их осуждения. "Мы тщательно формулируем наши заявления так, как мы их формулируем. Что, по моему мнению, является предельно ясной реакцией на сожжение Корана и не только Корана, но и любой другой священной книги. Это наша формулировка, и она совершенно ясно говорит, что мы отвергаем сожжение священных книг", - сказала она.

Массрали также не ответила на вопрос, намерен ли ЕС изучить возможность криминализации актов сожжения Корана.

Борьба с сожжением Корана

31 июля Ирак выступил с предложением сформировать комитет министров иностранных дел при Организации исламского сотрудничества (ОИС), чтобы вести диалог со странами Европейского союза для пресечения актов сожжения Корана. Багдад считает необходимым "работать над принятием международных резолюций" и "вести борьбу с проявлениями исламофобии". Ирак призвал генсека ОИС и постпредов государств - членов организации в странах, где происходят подобные преступления, "приложить коллективные усилия на уровне национальных парламентов, средств массовой информации".

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.