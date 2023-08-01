Лидер Каталонии настаивает на проведении референдума о независимости

По словам Пере Арагонес, также необходимо "положить конец репрессиям и сделать так, чтобы Каталония определила свое будущее"

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес настаивает на проведении референдума, чтобы жители региона могли определить свое будущее.

По итогам прошедших 23 июля всеобщих выборов в Испании партия Левые республиканцы Каталонии, сторонником которой является Арагонес, получила семь кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Хотя политическая сила не добилась большого представительства в национальном парламенте, ее возможная поддержка важна для утверждения исполняющего обязанности премьер-министра, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на посту главы кабмина.

"Санчес должен будет заняться каталонской повесткой, выполнить обязательства, положить конец бюджетному дефициту", - отметил Арагонес. По его словам, также необходимо "положить конец репрессиям и сделать так, чтобы Каталония определила свое будущее".

Консервативная Народная партия по итогам выборов получила 137 кресел, за ней идет ИСРП со 121 мандатом. Несмотря на победу, в сумме с потенциальными союзниками консерваторам сложно добиться утверждения своего претендента на должность главы кабмина. ИСРП зависит от голосов партий, прошедших в парламент с небольшим числом депутатов, среди которых каталонские политические силы, выступающие за независимость региона.

Санчес ранее неоднократно говорил, что референдума о независимости Каталонии не будет.