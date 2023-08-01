На Украине по делу о коррупции задержали военкома Днепропетровской области

Согласно заявлению МВД страны, за время военного положения он приобрел и оформил на родных имущество на $350 тыс.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военком Днепропетровской области задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Задержан областной военком Днепропетровской области. За время военного положения он приобрел и оформил на родных имущество на $350 тыс. Полковнику грозит заключение до 10 лет по части 1 статьи 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter. Имя задержанного не сообщается.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу. Он также рассказал, что ему представили первые результаты проверки военкомов, и назвал их неутешительными.

Один из самых громких скандалов произошел вокруг бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. В июне СМИ опубликовали информацию о том, что его семья приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации. После этих публикаций Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, начав против него расследование по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных. 23 июня Зеленский прочил уволить Борисова, что и было сделано. 22 июля следователи Государственного бюро расследований предъявили Борисову обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы, а 25 июля его арестовали.