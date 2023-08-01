МИД ФРГ посоветовал своим гражданам покинуть Нигер

В дипведомстве призвали всех граждан Германии в африканской стране немедленно зарегистрироваться в кризисном списке

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии ввиду военного переворота в Нигере рекомендует своим гражданам покинуть африканскую страну. Об этом журналистам заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Можем подтвердить, что наши французские коллеги предложили взять на борт своих рейсов из Нигера граждан Германии в пределах имеющихся возможностей", - отметили в МИД Германии. "Министерство иностранных дел ФРГ советует всем немецким гражданам в Ниамее принять это предложение", - подчеркнули в ведомстве. При этом в министерстве уточнили, что посольство ФРГ в Нигере находится в контакте с местными гражданами ФРГ, окажет материально-техническую поддержку и останется в Ниамее до дальнейшего уведомления. В МИД ФРГ призвали всех граждан Германии в Нигере немедленно зарегистрироваться в кризисном списке и подчеркнули, что продолжают "очень внимательно следить за ситуацией".

Глава ведомства Анналена Бербок также отметила, что посольство ФРГ в Ниамее продолжит работу. Вместе с тем она приветствовала усилия Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки по поиску политического решения кризиса в Нигере. "Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы руководители переворота участвовали в посреднических усилиях на благо своей страны и больше не удерживали власть", - сказала Бербок. "Члены демократического правительства, задержанные без каких-либо оснований, должны быть немедленно освобождены, и им [должна быть] возвращена власть. Как федеральное правительство, мы уже сделали первые выводы о приостановке сотрудничества в целях развития и готовы принять дальнейшие меры вместе с нашими европейскими партнерами", - указала министр.

Главным приоритетом для правительства ФРГ, по ее словам, является безопасность граждан Германии. "Как и во время предыдущих кризисов, мы тесно координируем свои действия с Францией и другими нашими европейскими партнерами. Я хотела бы особо поблагодарить мою коллегу Катрин Колонна за предложение также вывезти граждан Германии из Нигера", - заключила Бербок.