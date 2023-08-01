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Попытка госпереворота в Нигере

МИД ФРГ посоветовал своим гражданам покинуть Нигер

В дипведомстве призвали всех граждан Германии в африканской стране немедленно зарегистрироваться в кризисном списке

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии ввиду военного переворота в Нигере рекомендует своим гражданам покинуть африканскую страну. Об этом журналистам заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

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"Можем подтвердить, что наши французские коллеги предложили взять на борт своих рейсов из Нигера граждан Германии в пределах имеющихся возможностей", - отметили в МИД Германии. "Министерство иностранных дел ФРГ советует всем немецким гражданам в Ниамее принять это предложение", - подчеркнули в ведомстве. При этом в министерстве уточнили, что посольство ФРГ в Нигере находится в контакте с местными гражданами ФРГ, окажет материально-техническую поддержку и останется в Ниамее до дальнейшего уведомления. В МИД ФРГ призвали всех граждан Германии в Нигере немедленно зарегистрироваться в кризисном списке и подчеркнули, что продолжают "очень внимательно следить за ситуацией".

Глава ведомства Анналена Бербок также отметила, что посольство ФРГ в Ниамее продолжит работу. Вместе с тем она приветствовала усилия Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки по поиску политического решения кризиса в Нигере. "Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы руководители переворота участвовали в посреднических усилиях на благо своей страны и больше не удерживали власть", - сказала Бербок. "Члены демократического правительства, задержанные без каких-либо оснований, должны быть немедленно освобождены, и им [должна быть] возвращена власть. Как федеральное правительство, мы уже сделали первые выводы о приостановке сотрудничества в целях развития и готовы принять дальнейшие меры вместе с нашими европейскими партнерами", - указала министр.

Главным приоритетом для правительства ФРГ, по ее словам, является безопасность граждан Германии. "Как и во время предыдущих кризисов, мы тесно координируем свои действия с Францией и другими нашими европейскими партнерами. Я хотела бы особо поблагодарить мою коллегу Катрин Колонна за предложение также вывезти граждан Германии из Нигера", - заключила Бербок. 

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НигерГерманияБербок, АнналенаПопытка госпереворота в Нигере
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