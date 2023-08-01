Эксперт заявил о неспособности НАТО и США предоставить Украине гарантии безопасности

По мнению профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна, Запад в этом не заинтересован

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс и Соединенные Штаты не способны предоставить Украине подлинные гарантии безопасности, поскольку Запад в этом не заинтересован. Такую точку зрения выразил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

"Украине будет по-прежнему сложно получить настоящие гарантии безопасности при помощи НАТО, - приводит его слова газета Global Times. - Это будет соглашение под руководством США, нацеленное на дальнейшее истощение России за счет Украины, а не на предоставление подлинных гарантий Киеву в области безопасности".

Как уточнил эксперт, это "жестокая действительность, демонстрирующая политику НАТО и США в отношении Украины". Он напомнил, что даже с учетом военной поддержки со стороны Вашингтона и альянса Киев испытывает трудности и никак не может добиться успеха в конфликте с Россией.

По мнению Ли Хайдуна, гарантии, которые США предоставят украинской стороне, могут ограничиться "консультациями в области безопасности, помощью и советами". Профессор отметил, что прямое участие НАТО в боевых действиях против РФ "грозит обернуться ядерным конфликтом, который будет иметь катастрофические последствия для европейских стран".

30 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о начале переговоров между Киевом и Вашингтоном о гарантиях безопасности. Как уточнил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, консультации будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами G7 в ходе саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Американский дипломат отметил, что усилия в этом направлении не заменяют военную помощь, оказываемую Соединенными Штатами Украине.