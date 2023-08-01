В Приднестровье заявили, что у военных преступлений против ее жителей нет срока давности

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что, по данным властей, в ходе военных столкновений погибло 804 жителя республики

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Военные преступления, совершенные в 1992 году против жителей Приднестровья, не имеют срока давности. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в обращении по случаю отмечаемого здесь 1 августа Дня памяти и скорби по погибшим в ходе вооруженного конфликта на Днестре.

"Эта война принесла горе и страдания в приднестровские семьи, потерявшие своих родных и близких, лишившиеся крова, вынужденные стать беженцами. Военные преступления молдавских националистов не имеют срока давности. Вставшие на защиту Родины гвардейцы, ополченцы, казаки, бойцы ТСО мужественно сражались за правое дело - за жизнь и свободу своих детей и внуков. Они проявили себя как настоящие герои, их подвиг живет в сердцах благодарных потомков", - говорится в заявлении приднестровского лидера размещенном во вторник на сайте его пресс-службы. Он сообщил, что, по данным властей, в ходе военных столкновений погибло 804 жителя республики, свыше 1,5 тыс. были ранены, десятки тысяч стали беженцами. По словам Красносельского, причиной конфликта стало то, что "шовинистические взгляды молдавских националистов тогда вылились в политику террора и насилия в отношении мирных жителей".

Приднестровье было образовано до распада СССР - 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Они выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, в ходе которого погибли, были ранены и стали беженцами тысячи людей

Остановить войну удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта были введены российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта.