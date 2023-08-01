На западе Украины община УПЦ пожаловалась Зеленскому на местные власти и рейдеров из ПЦУ

Прихожане Свято-Покровского храма села Адамовка Хмельницкой области подчеркнули, что оставляют за собой право обращаться в международные институты, если не будут услышаны в собственном государстве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Прихожане Свято-Покровского храма села Адамовка Хмельницкой области направили обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом защитить их от противоправных действий местной власти, способствовавшей рейдерскому захвату церкви раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в Хмельницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"С невыразимой болью в сердце обращаются к вам истинные члены религиозной общины Свято-Покровского храма села Адамовка Хмельницкого района Хмельницкой епархии Украинской православной церкви как к гаранту Конституции Украины, нормы которой, как мы уже поняли, не действуют на Хмельнитчине, а грубо игнорируются, в частности чиновниками Хмельницкой военной администрации. Именно по их воле нашу религиозную общину, насчитывающую 359 членов, фактически лишили конституционного права на свободу совести и вероисповедания противозаконным способом, зарегистрировав 19 июля 2023 года устав религиозной общины в новой редакции с изменением подчинения ПЦУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии.

Новую редакцию устава, подчеркнули в УПЦ, подали на регистрацию люди, которые никакого отношения к общине Свято-Покровского храма не имели. Авторы обращения попросили Зеленского остановить произвол местных чиновников и обеспечить права религиозной общины УПЦ. Они подчеркнули, что оставляют за собой право обращаться в международные институты, если не будут услышаны в собственном государстве.

2 июня настоятеля и прихожан Покровского храма УПЦ в селе Адамовка вытолкали из сельского дома культуры, где сторонники ПЦУ голосовали за перевод прихода под юрисдикцию раскольников.