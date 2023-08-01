В Алжире заявили об укреплении обороны для отражения потенциальных угроз

Они поддерживаются деструктивным поведением Запада, отметил начальник штаба Национальной народной армии страны Саид Шангриха

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Алжир делает все необходимое для усиления обороноспособности национальной армии, чтобы превзойти потенциальные вызовы и угрозы, поддерживаемые деструктивным поведением Запада. Об этом заявил начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шангриха в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Мы в Алжире делаем все необходимое для того, чтобы увеличить и усилить наши потенциалы и обороноспособность наших вооруженных сил, которая позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в ХХI веке наше государство. Беря во внимание то, что это все поддерживается западным деструктивным поведением", - сказал Шангриха, слова которого приводит Минобороны РФ.

Он также отметил, что память народа Алжира сохранит на всю жизнь позиции, которые занимал Советский Союз в 1954 году во время алжирской революции, а также помощь, оказанную Россией и ее вооруженными силами национальной армии страны для укрепления обороноспособности и противостояния тем угрозам и вызовам, с которыми сталкивалась республика.